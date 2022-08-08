العلماء يُخططون للبحث عنه في المحيط.. "جسم بينجمي" ربما اصطدم بالأرض

وفي مقابلة مع "Universe Today" العام الماضي، أوضح "لوب" أن مثل هذا البحث يمكن أن يوفر لنا "الفرصة لوضع أيدينا فعليًّا على الآثار، ومعرفة ما إذا كانت طبيعية، سواء كانت صخرة، أو جزءًا صغيرًا من تلك الأجسام بين النجوم قد تكون اصطناعية".