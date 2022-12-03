خلال التصويت على ميزانية "العدل".. لكمات وضرب بالكراسي في البرلمان السنغالي "فيديو"

وزاد التوتر بين السياسيين الحاكمين والمعارضين منذ خسر الحزب الحاكم في انتخابات يوليو الماضي التشريعية أغلبية مريحة كانت له سابقًا، وتقلصت بسبب رفض الرئيس ماكي سال، أن يوضح ما إذا كان يخطط للترشح لولاية ثالثة، وهي خطوة قالت المعارضة إنها ستؤدي لخرق حدود المدة ووعد سابق، فيما يجادل مؤيدوه بأن الإصلاح الدستوري يسمح له بالترشح للمرة الثالثة.