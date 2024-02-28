فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لعامل أمريكي أثناء استعراض للشاحنات العملاقة

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم نقل رجل يبلغ من العمر 56 عامًا إلى المستشفى مساء السبت الماضي، بعد أن دهسه إطار شاحنة عملاقة عن طريق الخطأ أثناء استعراض "حروب الشاحنات العملاقة" في صالة عرض بمقاطعة ماريون في ولاية أوهايو.