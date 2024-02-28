فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لعامل أمريكي أثناء استعراض للشاحنات العملاقة
كشف فيديو عن لحظة مرعبة حين دهست شاحنة ضخمة عاملاً أثناء استعراض للسيارات الضخمة في ولاية أوهايو، بينما سارع طاقم المعرض لإنقاذ الضحية من تحت الإطار العملاق.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم نقل رجل يبلغ من العمر 56 عامًا إلى المستشفى مساء السبت الماضي، بعد أن دهسه إطار شاحنة عملاقة عن طريق الخطأ أثناء استعراض "حروب الشاحنات العملاقة" في صالة عرض بمقاطعة ماريون في ولاية أوهايو.
وأظهر مقطع فيديو، الرجل وهو عضو فريق السلامة تحت إطار الشاحنة، بينما تعالت الصرخات وفر المتفرجون المذهولون من الساحة، فيما أسرع طاقم الطوارئ لتحرير الضحية.
ووفقًا لمكتب عمدة مقاطعة ماريون، تم نقل الرجل المجهول إلى مستشفى ماريون العام قبل نقله جوا إلى مركز جرانت الطبي، حيث أعلن الأطباء أن حالته مستقرة.
ونقلت محطة تليفزيون "WSYX" عن إحدى المُشاهِدات للعرض، جيسيكا هيمينغر: "كان الأمر فظيعاً، كان مروعاً.. وأنا لن أنسى ما حدث أبدًا."
وأضافت "هيمينغر": "أحضرت أطفالي لمشاهدة الاستعراض، ولكن عندما وقع الحادث قمت بتغطية أعينهم وإخراجهم من المكان بأسرع ما يمكن، لأنني لم أرغب في رؤيتهم للمشهد المروع".
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعرب السكان المحليون عن قلقهم بشأن حجم الساحة، حيث قالت امرأة تدعى ميليسا باورز: "هذا مكان صغير للغاية لا يصلح لاستعراض الشاحنات الضخمة وأبخرة العادم من الشاحنات كانت سيئة، ومع المساحة المحدودة كان ينتظر وقوع مثل هذا الحادث".
وتقول السلطات المحلية إن الحادث قيد التحقيق حاليًا، ولم يتم ذكر اسم الموظف ضحية الحادث.