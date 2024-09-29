في عمليةٍ استغرقت أكثر من 10 سنوات.. كيف حددت إسرائيل الموقع الدقيق لنصر الله؟

ووفقًا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين، بدأ الموساد في التخطيط لشن عملياته الأخيرة ضد "حزب الله" منذ أكثر من عقد، درس خلالها نقاط القوة والضعف لدى الجماعة، ونفّذ سلسلة من العمليات المباغتة على الأرض.