يصل لـ"50%" من الحالات.. متحوّر "JN.1" الأكثر انتشارًا في أمريكا

قدرت المراكزُ الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لكوفيد-19 "JN.1"، تشكل نسبة تتراوح بين "39" بالمئة و"50" بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر، وتعتبر هذه زيادة من "15" بالمئة إلى "29" بالمئة في عدد الحالات بالولايات المتحدة بناء على توقعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الثامن من ديسمبر.