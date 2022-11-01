مليار كاميرا مراقبة حول العالم.. ومدينة عربية واحدة ضمن قائمة العشر الأوائل

وفي المركز الخامس جاءت مدينة سنغافورة، بإجمالي ١٠٨ آلاف كاميرا، بواقع 18 كاميرا لكل ألف مواطن؛ حيث يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وسادسًا موسكو بـ213 ألف كاميرا، بواقع 17 كاميرا لكل ألف مواطن؛ حيث يبلغ عدد سكانها نحو 12.6 مليون مواطن.