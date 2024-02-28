قادمٌ لا محالة.. مدير "الصحة العالمية" يحذر: تفشي "وباء إكس" مسألة وقت

و"المرض إكس" غير موجود بعد؛ لكن يتم إطلاق هذه التسمية بواسطة "منظمة الصحة العالمية" للإشارة إلى بعض الحالات المعدية غير المعروفة حاليًا التي يمكن أن تكون قادرة على التسبب في وباء أو جائحة، في حال انتشارها في بلاد عدة. ويقول العلماء إنه يمكن أن يكون أكثر فتكًا بـ20 مرة من "كوفيد-19".