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شاهد مأساة هزت مصر.. أبٌ يُلقي أطفاله الستة من الطابق الخامس
في مشهد أليم، انتهى بمأساوية، واجهت إحدى الأسر المصرية اندلاع حريق في منزلها في منطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية شمال مصر.
وحسب صحيفة "الجمهورية"، ففي مشهد يحبس الأنفاس، شبت النيران بشكل كبير في الشقة؛ مما دفع الأب لإلقاء أبنائه الستة من الطابق الخامس في محاولة لإنقاذهم من ألسنة اللهب.
وعلى الرغم من الارتفاع؛ إلا أن الأهالي تمكنوا من التقاط الأطفال بعد وضع المراتب على أرضية الشارع لحمايتهم من الارتطام بالأرض.
وبثت قناة "الحدث" تقريرًا مصورًا عن الحادث؛ حيث نجح الأب في إنقاذ أبنائه إلا أنه قد لقي مصرعه مع زوجته تأثرًا بإصابتهما.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق هو تماسّ كهربائي في جهاز التكييف سرعان ما امتد للغاز بالشقة.
ويباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه.