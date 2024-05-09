بالصور: اقتلعت الشجر والحجر ودمرت المنازل.. موجة أعاصير تجتاح ميشيجان الأمريكية

تسببت موجة من الأعاصير القوية في جنوب ولاية ميشيجان الأمريكية في أضرار هائلة بالمنازل، والطرق، والبنية التحتية، وذلك على خلفية اجتياح ظروف مناخية قاسية لعددٍ من الولايات في الغرب الأوسط الأمريكي، ومع تقدم العواصف القوية نحو الشرق تسببت في تدمير المنازل والممتلكات، وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص.