بالصور: اقتلعت الشجر والحجر ودمرت المنازل.. موجة أعاصير تجتاح ميشيجان الأمريكية
تسببت موجة من الأعاصير القوية في جنوب ولاية ميشيجان الأمريكية في أضرار هائلة بالمنازل، والطرق، والبنية التحتية، وذلك على خلفية اجتياح ظروف مناخية قاسية لعددٍ من الولايات في الغرب الأوسط الأمريكي، ومع تقدم العواصف القوية نحو الشرق تسببت في تدمير المنازل والممتلكات، وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص.
واجتاحت الأعاصير القوية مقاطعة كالامازو وما حولها في ميشيجان، ما اضطر حاكمة الولاية الأمريكية جريتشن، إلى إعلان حالة الطوارئ في أربع مقاطعات.
وأظهرت الصور والمشاهد الملتقطة تناثر حطام المنازل، واقتلاع الأعاصير للأشجار، وابتلاعها للبيوت، كما دُمرت الطرق والشوارع، وتعرضت سيارات المواطنين إلى الأضرار.
وحسبما نشر موقع "ديترويت"، فقد تعرض نحو 176 منزلاً في مقاطعة كالامازو إلى أضرار جسيمة، كما دمّر الإعصار نحو 15-17 منزلاً، وتسبب بإصابة ما بين 16 إلى 20 شخصًا بإصابات غير خطيرة.
وكانت العشرات من الأعاصير قد بدأت تجتاح منطقة الغرب الأوسط الأمريكية أخيرًا، ما أدى إلى دمار واسع في ولايات عدة.