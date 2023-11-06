جريمة "على الهواء مباشرة".. شاهد مقتل مذيع راديو أمام الكاميرا

وأظهر مقطع فيديو، منفّذ الهجوم وهو يدخل الاستوديو؛ لكن لم يظهر وجهه خلال البث، قبل أن يطلق النار على الصحفي الذي لَقِيَ مصرعه في طريقه إلى المستشفى، بعد تلقيه رصاصتين وهو جالس على كرسيه أمام الكاميرا.