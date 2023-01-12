توفي وحيدًا في ألمانيا.. قصة تعاطف وتكاتف لإنقاذ جثة لبناني من الحرق ودفنه بمقابر المسلمين

وأشار القنصل الفخري اللبناني في ألمانيا، إلى أنه كانت هناك "محاولات مستمرة للتواصل مع جهات نافذة في لبنان بخصوص الواقعة، لكن دون جدوى"، متابعًا: "أجرينا عدة اتصالات مع أشخاص في العديد من القرى اللبنانية التي تضم في سجلاتها اسم عائلة (شحادة). حاولنا في شمالي لبنان وجنوبه وجبل لبنان والعاصمة بيروت، لكن لم نفلح في التعرف على ذوي الميت"، و"لم يتم التعرف على الميت من قبل أي من أفراد الجالية اللبنانية أو العربية في ألمانيا". و"كل المعطيات خلصت إلى أنه كان يسكن وحيدًا وليس لديه أصدقاء، ويحمل الجنسية الألمانية، ويعيش فيها منذ أكثر من 15 عامًا".