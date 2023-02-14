"المدني السوري": إجمالي الوفيات جراء الزلزال يصل إلى 2.274 شخصًا

أعلن الدفاع المدني السوري عن إحصائية ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا من تاريخ الاثنين 6 فبراير وحتى مساء الاثنين 13 فبراير 2023؛ مشيرًا إلى أن العدد الكلي للوفيات وصل إلى 2.274 شخصًا؛ فيما تجاوز العدد الكلي للمصابين 12.400.