"المدني السوري": إجمالي الوفيات جراء الزلزال يصل إلى 2.274 شخصًا

أعلن الدفاع المدني السوري عن إحصائية ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا من تاريخ الاثنين 6 فبراير وحتى مساء الاثنين 13 فبراير 2023؛ مشيرًا إلى أن العدد الكلي للوفيات وصل إلى 2.274 شخصًا؛ فيما تجاوز العدد الكلي للمصابين 12.400.
وأظهرت الإحصائية أن عدد الأشخاص المتوفين الذين تم انتشالهم بمعرفة الدفاع المدني وصل إلى 2.170 شخصًا، وبلغ عدد المصابين الذين استجابت لهم الفِرَق 2.950 حالة.
وأشار "الدفاع المدني السوري" إلى أن هذه الإحصائية صدرت بعد عمليات مطابقة المعلومات مع أغلب الجهات الطبية التي وصلتها وفيات وإصابات الزلزال، وهي قابلة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث.