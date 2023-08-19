الكويت.. منع المقيمين من السفر قبل دفع المخالفات المرورية

قالت وزارة الداخلية الكويتية، إنه يتوجب على كل أجنبي مقيم في الدولة، يرغب في مغادرة البلاد لأي سبب كان؛ سداد المخالفات المرورية المسجلة في حقه قبل المغادرة؛ اعتبارًا من اليوم السبت 19 أغسطس.
وحسب موقع مجلة "أريبيان بزنس"، نشرت وزارة الداخلية الكويتية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لوزارة الداخلية؛ استنادًا إلى المرسوم رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
وأوضحت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد -أيًّا كان سبب المغادرة- أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية؛ وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداء من اليوم السبت.