الكويت.. منع المقيمين من السفر قبل دفع المخالفات المرورية

وأوضحت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد -أيًّا كان سبب المغادرة- أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية؛ وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداء من اليوم السبت.