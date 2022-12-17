ماليزيا.. حصيلة قتلى الانهيار الأرضي ترتفع إلى 24

انتشلت فِرَق إنقاذ تبحث عن مفقودين في انهيار أرضي وقع في موقع تخييم غير مرخص في ماليزيا، اليوم (السبت)، ثلاث جثث لامرأة وطفلين؛ ليرتفع عدد الضحايا إلى 24.
وأوضحت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانجور، أن من بين 94 شخصًا كانوا موجودين في موقع الانهيار الأرضي، عُثر على 61 سالمين؛ فيما لا يزال 9 في عداد المفقودين؛ وفقًا لـ"رويترز".
ودمر الانهيار الأرضي في باتانج كالي، وهي منطقة جبلية شهيرة على بعد حوالى 50 كيلومترًا شمالي كوالالمبور، موقع المخيم؛ بينما كان الناس نيامًا في خيامهم؛ مما تسبب في مصرع الضحايا وبينهم 7 أطفال.