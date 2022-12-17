ماليزيا.. حصيلة قتلى الانهيار الأرضي ترتفع إلى 24

وأوضحت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانجور، أن من بين 94 شخصًا كانوا موجودين في موقع الانهيار الأرضي، عُثر على 61 سالمين؛ فيما لا يزال 9 في عداد المفقودين؛ وفقًا لـ"رويترز".