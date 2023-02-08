بالفيديو.. هكذا تضررت السكك الحديدية بعد زلزال تركيا المدمر

خلف الزلزال، الذي هز جنوبي تركيا أول أمس الاثنين، أضرارًا كبيرة بالسكك الحديدية، مما جعل حركات القطارات تتوقف في بعض المناطق، وفقًا لسكاي نيوز عربية.