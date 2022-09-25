سمكة قرش على شاطئ بالكويت.. ومسؤول يتحدث عن "أسنانها" ليطمئن المواطنين

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، تعاون وتكامل جهات الدولة والفِرَق التطوعية في الكويت، من أجل إخراج سمك القرش من الخوارير البحرية؛ حفاظًا على سلامة رواد البحر والشاليهات.
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، قال الشيخ عبدالله الصباح في تصريح صحفي أمس السبت: تعمل جهات الدولة حاليًا على إخراج "القرش الحوتي" المتواجد في منطقة (صباح الأحمد) البحرية؛ حفاظًا على سلامة رواد البحر والشاليهات في المنطقة.
وأضاف أن هذا النوع من أسماك القرش يعتمد على العوالق النباتية في غذائه، كما يقوم بفلترة الماء ولا يوجد له أسنان، "ولا يشكّل خطرًا بتاتًا على الإنسان"؛ معربًا عن أمله في عدم التعرض لسمك القرش؛ حفاظًا على التنوع الأحيائي بالمنطقة.
وأفاد بأن جهات الدولة والفِرَق التطوعية تبذل جهودها من أجل إخراج سمك القرش من الخوارير البحرية بالمنطقة؛ حيث سيتعامل معه غواصون مختصون لإبعاده خارج الخوارير.