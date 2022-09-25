سمكة قرش على شاطئ بالكويت.. ومسؤول يتحدث عن "أسنانها" ليطمئن المواطنين

وأضاف أن هذا النوع من أسماك القرش يعتمد على العوالق النباتية في غذائه، كما يقوم بفلترة الماء ولا يوجد له أسنان، "ولا يشكّل خطرًا بتاتًا على الإنسان"؛ معربًا عن أمله في عدم التعرض لسمك القرش؛ حفاظًا على التنوع الأحيائي بالمنطقة.