بعدما قضى فيه 14 عامًا.. رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه بأغرب طريقة

وأمام الصحفيين ودّع "روته" المكان الذي قضى فيه 14 عامًا كرئيس للوزراء، حيث استقلّ درجاته الهوائية عابرًا عشرات الحضور في الشارع، وسط دهشة الجميع، الذين راحوا يتابعونه ويصفّقون له.