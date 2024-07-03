بعدما قضى فيه 14 عامًا.. رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه بأغرب طريقة
أثار رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي عند مغادرته منصبه، بعد تولي السياسي ديك شوف المنصب.
وأمام الصحفيين ودّع "روته" المكان الذي قضى فيه 14 عامًا كرئيس للوزراء، حيث استقلّ درجاته الهوائية عابرًا عشرات الحضور في الشارع، وسط دهشة الجميع، الذين راحوا يتابعونه ويصفّقون له.
وأدى رئيس المخابرات الهولندي السابق ديك شوف، الإثنين، اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد للحكومة اليمينية في البلاد.
من المقرر أن يبدأ "روته" مهام منصبه الجديد في الأول من أكتوبر، عندما تنتهي فترة ولاية الأمين العام الحالي للناتو ينس ستولتنبرغ والتي استمرت 10 سنوات.
ركوب الدراجات الهوائية في هولندا
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، يعد ركوب الدراجات ثاني أكثر وسائل النقل شيوعًا في هولندا، حيث يعتبر 36% من الهولنديين الدراجة هي الوسيلة الأكثر شيوعًا للتنقل اليومي، في مقابل السيارة (45%) والنقل العام )11%).
وقد اهتمت الحكومات في هولندا بالدراجات الهوائية كوسيلة للتنقل، وذلك بإنشاء بنية تحتية ممتازة، تتمثل في مسارات خاصة بالدراجات في شوارع جميع المدن والقرى، وللدراجات تقاطعات محمية، ومواقف واسعة، ومن خلال جعل مسارات ركوب الدراجات أقصر وأكثر مباشرة وبالتالي أسرع من طرق السيارات.