فيديو الزفاف في مصر.. والد العروس قدّم التهنئة ثم صدم الجميع بما فعل

وحسب الموقع، حاول مراسلهم الاتصال بوالدة العروس إلا أنها في حاله من الصدمة، مؤكدةً أنه كانت هناك خلافاتٌ أسرية بينها وبين والد أبنائها، لكنها استحملت العيش دون أن تقوم برفع دعوى طلاق ضدّه حفاظاً على أبنائها ولكيلا يعيشوا بين أب وأم منفصلين.