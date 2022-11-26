فيديو الزفاف في مصر.. والد العروس قدّم التهنئة ثم صدم الجميع بما فعل

في واقعةٍ غريبةٍ بمحافظة دمياط- شمالي مصر، فُوجئ ضيوف حفل الزفاف في إحدى القاعات، بوالد العروس ممسكاً بالميكروفون لتهنئة ابنته العروس، وبالفعل بدأ بالتهنئة لابنته، ثم صدم الجميع قائلاً: "ولأم العروس أنت طالق بالثلاثة".
وحسب موقع "صدى البلد" الإخباري، فإن حالة من الذهول انتابت جميع الحضور سواء من أهل العروس أو أهل العريس أو المعارف من الحضور.
ونقل الموقع تأكيد أحد شهود العيان بحفل الزفاف، أن جميع من بالقاعة فُوجئ بوالد العروسة يطلّق زوجته بالميكروفون وأمام الجميع دون أن يوضح السبب، وشاهدنا انهيار العروس فور سماعها والدها يقوم بتطليق والدتها في يوم عرسها وأمام عريسها والجميع.
وتابع قائلاً: مهما كانت الخلافات بين الرجل وزوجته، فليس من المفترض أن يكسر قلب ابنته يوم زفافها، وبهذا الشكل المحزن.
وحسب الموقع، حاول مراسلهم الاتصال بوالدة العروس إلا أنها في حاله من الصدمة، مؤكدةً أنه كانت هناك خلافاتٌ أسرية بينها وبين والد أبنائها، لكنها استحملت العيش دون أن تقوم برفع دعوى طلاق ضدّه حفاظاً على أبنائها ولكيلا يعيشوا بين أب وأم منفصلين.
وتابعت أم العروس: إنها لا تعلّق على طلاقها بهذا الشكل المهين يوم فرح ابنتها وكسرة قلب ابنتها أمام عريسها وأسرته وأصدقاء ابنتها؛ مضيفة، أن الحياة بينها وبين زوجها انتهت منذ سنوات، لكنها كانت حكيمة وفضّلت أن تظل على ذمته حفاظاً على الشكل الأسري والأبناء فقط.