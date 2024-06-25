رحلة إلى أكوان أخرى.. "اليوم 25 ساعة".. كم من الوقت تحتاجه الأرض للتغيير؟!

وأردف: وللقمر دور كبير في تباطؤ سرعة دوران الأرض؛ حيث كان القمر قديمًا أقرب بكثير إلى كوكبنا، وكانت جاذبيته أعلى مما هي عليه الآن، والقمر اليوم يلعب نفس الدور في تقليل سرعة دوران الأرض؛ على الرغم من ابتعاده بضعة سنتيمترات كل عام، ومن المتوقع أن يظل هذا المؤثر حتى يصل طول اليوم بعد 200 مليون سنة إلى 25 ساعة.