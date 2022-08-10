دمر 40% من منشأة تخزين النفط.. شاهد الانفجار الذي أشعل أسوأ حريق في تاريخ كوبا

نجح رجال الإطفاء أخيرًا، يوم الثلاثاء، في السيطرة على ما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ حريق في تاريخ كوبا، بعد أن دَمّر على مدى خمسة أيام 40% من منشأة تخزين الوقود الرئيسية على الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي، وتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.