"الصيد بالماء العكر".. الخلل التقني العالمي عاصفة صبّت في مصلحة المجرمين

وأصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، بيانًا تحذيريًّا بشأن الأنشطة الإجرامية المتزايدة، مشيرة إلى أن الجهات الفاعلة في التهديد تستغلّ هذه الحادثة في التصيد الاحتيالي وغيره من الأنشطة الضارة.