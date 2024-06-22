إخلاء إلزامي وملاجئ للنازحين في لاس فيغاس خوفاً من الأمطار والفيضانات

وطلبت حكومة المدينة من السكان الحد من استخدام المياه غير الضرورية، مع توضيح أيضاً أن الشائعات عبر الإنترنت التي تشير إلى انهيار سدود المياه في المدينة كاذبة، وأن السدود "سليمة حالياً".