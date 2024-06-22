إخلاء إلزامي وملاجئ للنازحين في لاس فيغاس خوفاً من الأمطار والفيضانات

صدرت أوامر بالإخلاء الإلزامي لأجزاءٍ من لاس فيغاس، مع إنشاء ملاجئ للسكان النازحين، على خلفية التحذيرات من الأمطار الغزيرة والفيضانات في نيو مكسيكو.
وأعلن مكتب دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، حال الطوارئ بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة، ليل الجمعة حتى وقتٍ مبكرٍ من اليوم السبت.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد شملت المناطق المتضررة لاس فيغاس والمجتمعات القريبة من ألبوكيركي.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أمطاراً بمنسوب يصل إلى أكثر من 5 سنتيمترات سقطت بحلول وقت متأخر من أمس الجمعة مع توقع هطول أمطار إضافية بمعدل يصل إلى 3.8 سنتيمتر خلال الليل.
وأشارت إلى أن فيضانات حدثت مع إغلاق عديد من الطرق في الجانبين الشمالي والغربي من لاس فيغاس.
وأعلنت سلطات بلدية لاس فيغاس عمليات إخلاء إلزامية لأجزاءٍ من المدينة في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة السكان بالاستعداد للمبيت.
وقالت المدينة، إنها أنشأت مراكز إيواء للسكان في الجانبين الغربي والشرقي للمدينة.
وطلبت حكومة المدينة من السكان الحد من استخدام المياه غير الضرورية، مع توضيح أيضاً أن الشائعات عبر الإنترنت التي تشير إلى انهيار سدود المياه في المدينة كاذبة، وأن السدود "سليمة حالياً".
وعانت نيو مكسيكو من حرائق غابات مدمرة هذا الأسبوع أدت إلى مقتل شخصيْن على الأقل، وأجبرت الآلاف على الفرار من النيران.
ودمّرت حرائق ساوث فورك وسولت في جنوب وسط نيو مكسيكو ما يقدّر بنحو 1400 مبنى أو ألحقت بها أضراراً.
وخططت مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل؛ وحاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوغان غريشام؛ للقيام بجولة في المنطقة المنكوبة اليوم السبت.