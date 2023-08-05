طلب عاملُ نظافة أمريكي توقيعَ ميسي على قميصه.. فتلقّى "عقابًا فوريًّا"

وافق ميسي على التوقيع، لكن رجال الأمن اتّجهوا فورًا نحو كريستيان وأبعدوه عن المكان. وفي وقت لاحق تلقّى قرار فصله بشكل نهائي عن العمل؛ حسب "سكاي نيوز عربية".