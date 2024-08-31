حصيلة ضحايا إعصار "شانشان" في اليابان ترتفع إلى 6 قتلى و125 جريحًا

ونتيجة لذلك تساقطت أمطار غزيرة على عدد من مناطق الجزيرة؛ ما أدّى إلى حدوث فيضانات، ولا يزال ما يقرب من 31 ألف منزل في جزيرة كيوشو بدون كهرباء.