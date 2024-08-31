حصيلة ضحايا إعصار "شانشان" في اليابان ترتفع إلى 6 قتلى و125 جريحًا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "شانشان" الذي اجتاح اليابان، إلى 6 قتلى و125 جريحًا، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.
وبحسب قناة "NHK": فقد ضرب إعصار "شانشان" ساحل محافظة كاغوشيما في جزيرة كيوشو اليابانية الأربعاء الماضي.
ونتيجة لذلك تساقطت أمطار غزيرة على عدد من مناطق الجزيرة؛ ما أدّى إلى حدوث فيضانات، ولا يزال ما يقرب من 31 ألف منزل في جزيرة كيوشو بدون كهرباء.
وبسبب الإعصار تلقّى 33.6 ألف شخص في محافظة "مي"، أمرًا بـ"إنقاذ الأرواح"، كما صدرت أوامر لنحو 170 ألف شخص بالإخلاء.
وشهد، أمس، تعليق حركة القطارات السريعة بين طوكيو وناغويا، وإغلاق عدد من الطرق السريعة وإلغاء 61 رحلة جوية.