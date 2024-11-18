حول العالم في صورة: في إندونيسيا.. الطلاب الصغار يتحدّون الفيضانات!

في هذه الصورة، التي نشرتها منصة الصور "جيتي"، نشاهد طلاب المدارس في إندونيسيا يخوضون مياه الفيضانات والأمطار، ومنهم مَن حمل حقيبته فوق رأسه، ومنهم مَن حمل حذاءه بين يديه؛ ليخوض المياه خلال العودة إلى منزله بعد أن قضى يومه الدراسي.