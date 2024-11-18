حول العالم في صورة: في إندونيسيا.. الطلاب الصغار يتحدّون الفيضانات!

في هذه الصورة، التي نشرتها منصة الصور "جيتي"، نشاهد طلاب المدارس في إندونيسيا يخوضون مياه الفيضانات والأمطار، ومنهم مَن حمل حقيبته فوق رأسه، ومنهم مَن حمل حذاءه بين يديه؛ ليخوض المياه خلال العودة إلى منزله بعد أن قضى يومه الدراسي.
ولم تمنع الصعوبات والتحديات التي رافقت غمر المياه الشوارع، وصعوبة السير فيها، هؤلاء الطلاب والطالبات من مواصلة التعلم، والذهاب إلى مدارسهم؛ لتلقِّي دروسهم، في الوقت الذي تضرب فيه فيضانات المد العالي العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وبلغ ارتفاع مستويات المياه في بعض مناطق العاصمة 40 سم؛ ما أدى إلى غمر عدد من الطرق السريعة والشوارع، فيما شهدت المناطق الساحلية من جاكرتا موجات مد عالية.
ووفقًا لموقع "VOI" الإندونيسي، فقد أصدرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرًا مبكرًا باحتمال حدوث فيضانات حتى يوم 21 نوفمبر الجاري؛ بسبب ظاهرة المد والجزر المتزايدة خلال تلك الفترة.