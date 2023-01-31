جلسات سرية والبث محظور.. تركية زوّجوها بعمر 6 سنوات تقاضي زوجها ووالديها بعد 17 عامًا

مَثُلَ والدا وزوج امرأة أجبرت على الزواج عندما كانت في السادسة من عمرها أمام محكمة في تركيا؛ بتهمة انتهاك الطفلة والاعتداء الجنسي عليها، في قضية سلّطت الضوء على معتقدات بعض الطوائف الدينية في البلاد.