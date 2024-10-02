جنين في كل رحم.. امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين بحالة حمل نادرة

في الحدث الذي وُصِفَ بأنه "واحد في المليون"، نقلت شبكة " سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولي مستشفى شيآن الشعبي في مقاطعة شنشي، أن الأم، التي تم تعريف هويتها فقط باسم عائلتها "لي"، أنجبت طفلين (ذكرًا وأنثى) من خلال جراحة قيصرية.