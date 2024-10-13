هل ارتداء النظارات الطبية باستمرار يضر بصحة العين؟.. طبيبة روسية: "مجرد خرافة"

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، تؤكد "ساخاروفا" أن النظارات ضرورية لتصحيح انكسار الضوء، مثل قصر النظر أو طول النظر والاستغماتيزم، دون أن تلحق أي ضرر بالعيون، ولكن يُستثنى من هذا فقط النظارات التي توصف لعلاج الحول أو الغمش "العين الكسولة" - ضعف في الرؤية المركزية للعين، بدون وجود سبب عضوي.