جرعة معززة للأشخاص الأكثر عرضة بمضاعفات "كوفيد 19" في بريطانيا وكندا

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستوصي بجرعة معززة جديدة، لكنها قالت في وقت سابق إنها قد تقر جرعة لقاح واحدة يجري منحها في كل خريف على غرار التطعيم ضد الإنفلونزا.