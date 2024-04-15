أمريكا تُجري أول تمرين قتالي بالذخيرة الحية في الفضاء العام المقبل

وعلى الرغم من قلة المعلومات المتاحة، أكد الجنرال مايكل جويتلين، نائب رئيس العمليات الفضائية لقوة الفضاء، أن من بين أدوار القوات الفضائية، التحقق من نوايا إطلاق الأقمار الصناعية من قبل الدول الأجنبية، مشيرًا إلى نجاح القوة الفضائية في اختبارات سابقة لإعداد وإطلاق قمر صناعي في أقل من ساعة.