احتمالات تشير لجرعة منشطات زائدة.. وفاة لاعب كمال أجسام مصري بأزمة قلبية

وقال والد مجدي في تصريحات تلفزيونية نقلتها "سكاي نيوز عربية": إن "ابنه أصيب منذ نحو 3 أشهر بمرض في القولون والمعدة، وتدهورت حالته الصحية، وخضع لإجراء المنظار الذي كشف إصابته بقرحة شديدة".