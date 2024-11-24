أكبر من المشتري بأربع مرات.. اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي

اكتشف علماءُ فلك دوليون، أحدَ الكواكب العملاقة، يبعد حوالي 1430 سنة ضوئية عن الأرض، وحجمه أكبر بأربع مرات من كوكب المشتري، ويقع خارج المجموعة الشمسية، أُطلق عليه اسم: "NGTS-33b".