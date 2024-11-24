أكبر من المشتري بأربع مرات.. اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي

اكتشف علماءُ فلك دوليون، أحدَ الكواكب العملاقة، يبعد حوالي 1430 سنة ضوئية عن الأرض، وحجمه أكبر بأربع مرات من كوكب المشتري، ويقع خارج المجموعة الشمسية، أُطلق عليه اسم: "NGTS-33b".
ويدور الكوكب الجديد حول نجم "NGTS-33" دورة كاملة مرة واحدة كل 2.82 يوم، ويبلغ نصف قطر هذا الكوكب حوالي 1.64 نصف قطر المشتري، وكتلته تساوي 3.63 كتلة المشتري.
ووفقًا لعلماء الفلك: يتمتّع "NGTS-33b" بكثافة منخفضة بشكل غير عادي تبلغ 0.19 غرام لكل سنتيمتر مكعب.
وأشار الباحثون إلى أنّ نصف قطر هذا الكوكب زاد بنسبة تصل إلى 15%، وهذه الميزات تجعل من "NGTS-33b" هدفًا فريدًا للدراسة.
وأكد علماء الفلك أن اكتشاف كوكب "NGTS-33b" يعدُّ خطوة مهمة؛ إذ لا يعرف حاليًّا سوى 11 كوكبًا خارجيًّا كبيرًا تدور حول النجوم الساخنة.
أما نجم "NGTS-33" الذي يدور حوله الكوكب فينتمي لفئة نجوم "A9V"، وكتلته أكبر بـ60% من كتلة الشمس، ونصف قطره يعادل 1.47 من نصف قطر الشمس، ويقدر عمر هذا النجم ما بين 10 إلى 50 مليون سنة.