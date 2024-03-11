ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 26 قتيلاً

ووفقاً لما قالته الوكالة، تسبّبت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وانهيار منحدرات التلال منذ الخميس الماضي، كما اجتاحت المياه المنازل وأدّت إلى انعزال مناطق في مقاطعات عدة، كما نزح أكثر من 80 ألف شخص من منازلهم.