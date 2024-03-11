ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 26 قتيلاً

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الإثنين، أن عدد القتلى نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار استوائية على إقليم غرب سومطرة بإندونيسيا، ارتفعت إلى 26 قتيلاً.
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري، إن 11 شخصاً مازالوا مفقودين.
ووفقاً لما قالته الوكالة، تسبّبت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وانهيار منحدرات التلال منذ الخميس الماضي، كما اجتاحت المياه المنازل وأدّت إلى انعزال مناطق في مقاطعات عدة، كما نزح أكثر من 80 ألف شخص من منازلهم.