لقطات رائعة.. شاهد انتقال الإبل من الصين إلى المراعي الشتوية في منغوليا

وتقضي قطعان الجمال معظم أيامها في التنقل من مكان إلى آخر للرعي. وخلال أشهر الربيع والصيف، يحتفظ الرعاة بها في الصحراء؛ حيث يمكنهم رعي الأراضي العشبية وشرب الماء في البحيرات الواقعة بين الكثبان الرملية.