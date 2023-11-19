محطات
لقطات رائعة.. شاهد انتقال الإبل من الصين إلى المراعي الشتوية في منغوليا
عندما تجف الأعشاب في صحراء الصين ويصعب على الإبل الوقوف؛ تبدأ بالهجرة شمالًا إلى المراعي الشتوية في إقليم منغوليا.
وحسب موقع "يورو نيوز"؛ فقد نقلت مئات الإبل إلى المراعي الشتوية في صحراء بادين جاران في منطقة ألكسا في إقليم منغوليا ذاتي الحكم شمالي الصين.
وفي فيديو رائع بثه الموقع على صفحته على "يوتيوب"، تظهر قطعان الإبل وهي تقطع الصحراء المترامية حتى تصل إلى مناطق العشب.
وتقضي قطعان الجمال معظم أيامها في التنقل من مكان إلى آخر للرعي. وخلال أشهر الربيع والصيف، يحتفظ الرعاة بها في الصحراء؛ حيث يمكنهم رعي الأراضي العشبية وشرب الماء في البحيرات الواقعة بين الكثبان الرملية.