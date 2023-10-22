لمكافحة تلوّث البيئة.. شاهد أغرب صورة زفاف لعروسين في تايوان

تايوان هي جزيرة تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وتعتمد برنامجاً لإعادة التدوير منذ عام 1987. وتتم معالجة أكثر من 50% من النفايات المنزلية استناداً إلى هذا البرنامج، ما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.