آثار "هجوم أغسطس" على سلمان رشدي.. وكيله يكشف ما حدث لعينه ويدَيْه

وتفصيلاً، تحدَّث "وايلي" عن الإصابات التي تعرَّض لها رشدي في الهجوم في مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية، ووصف إصابات رشدي (75 عامًا) بأنها "بالغة"، مشيرًا إلى فَقْده البصر بإحدى العينين.