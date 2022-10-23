آثار "هجوم أغسطس" على سلمان رشدي.. وكيله يكشف ما حدث لعينه ويدَيْه

كشف المحامي أندرو وايلي، وكيل أعمال الكاتب البريطاني سلمان رشدي، أن الكاتب فَقَد البصر بإحدى عينيه، وأُصيب بإعاقة في إحدى يدَيْه، إثر هجوم تعرَّض له على خشبة مسرح خلال حدث أدبي غربي نيويورك في أغسطس، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، تحدَّث "وايلي" عن الإصابات التي تعرَّض لها رشدي في الهجوم في مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية، ووصف إصابات رشدي (75 عامًا) بأنها "بالغة"، مشيرًا إلى فَقْده البصر بإحدى العينين.
وأضاف: "أُصيب بثلاثة جروح خطيرة في رقبته. وإحدى يدَيْه أُصيبت بعجز بسبب قطع الأعصاب في ذراعه. ولديه نحو 15 إصابة أخرى في الصدر والجذع".
وكان سلمان رشدي يهم بإلقاء محاضرة عن حرية الإبداع في معهد تشوتاكوا غربي نيويورك عندما هاجمه شاب بسكين موجِّهًا له طعنات، بلغ عددها 10 على الأقل، توزعت على عنقه ووجهه.
وعلى الفور نُقل رشدي (75 عامًا) إلى المستشفى إثر الطعنات التي تسببت بجروح خطيرة، وتطلَّب الأمر وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
ورفض وكيل الأعمال الإفصاح عما إذا كان مؤلف كتاب "آيات شيطانية" لا يزال في المستشفى.