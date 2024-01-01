مذيع ياباني للمشاهدين: "اركضوا إلى السطح".. مشاهد مروعة من زلزال اليابان

تم إصدار تحذير كبير من حدوث تسونامي في إيشيكاوا بالإضافة إلى تحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى أو تحذيرات لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو، حيث حثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو إلى أعلى البنايات في المناطق القريبة.