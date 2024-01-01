مذيع ياباني للمشاهدين: "اركضوا إلى السطح".. مشاهد مروعة من زلزال اليابان

كشف وسائل إعلام عالمية، أن اليابان تعرضت اليوم لـ21 زلزالًا تزيد قوتها عن 4.0 درجة، وهي توابع حدثت بعد وقت قصير من وقوع الهزة الأضخم بقوة 7.4 بعد الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدأت بالفعل موجات تسونامي الأولى التي يزيد ارتفاعها عن المتر في ضرب الساحل الشمالي لوسط اليابان.
وتضيف الصحيفة، أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبثها التلفزيون الياباني كيف انهارت المباني في مدينة سوزو القريبة من مركز الزلزال الأكبر، مع ظهور شقوق ضخمة في الطرق.
وأظهرت مقاطع أخرى متسوقين مذعورين يسقطون على الأرض في متاجر متعددة الأقسام ويغرقون في محطة قطار بعد انفجار أنابيب المياه.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد أن الأمواج الكبيرة الأولى ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا في الساعة 4:21 مساءً بالتوقيت المحلي، مع حلول الظلام على المنطقة، ومن المتوقع حدوث المزيد في الدقائق والساعات المقبلة.
وتستعد اليابان الآن لموجات يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، لتصل في وقت لاحق اليوم.
تم إصدار تحذير كبير من حدوث تسونامي في إيشيكاوا بالإضافة إلى تحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى أو تحذيرات لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو، حيث حثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو إلى أعلى البنايات في المناطق القريبة.
وحسب "الديلي ميل"، قال مذيع في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) للمشاهدين: "اركضوا إلى أعلى سطح ممكن"، وأضاف المذيع: "نحن ندرك أن منزلك، وممتلكاتك كلها ثمينة بالنسبة لك، ولكن حياتك أهم من أي شيء آخر".
ومن الممكن أن تستمر موجات التسونامي في العودة، بحسب الشبكة، مع استمرار بث التحذيرات بعد حوالي ساعة من الإنذار الأولي.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اليابانية مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم، مع عدم توفر تقارير عن أي أضرار على الفور.