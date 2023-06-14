ليس خيالًا.. حقيقة الطبق الطائر الذي حلّق فعليًّا فوق مدينة صينية

ويأتي تحليق هذا الطبق الصيني، في وقت كشفت فيه شركة تتخذ من ميامي الأمريكية مقرًّا لها، عن سيارة قادرة على الطيران ستكون جاهزة في غضون عامين؛ لكن سعرها سيصل إلى 350 ألف دولار.