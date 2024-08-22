أمريكي يزيف وفاته لتجنب دفع نفقة طفله.. وعقوبته السجن 6 سنوات

واعترف "كيبف" بأنه زيّف وفاته "جزئيًّا لتجنب التزاماته المستحقة لدعم الطفل"، واعترف أيضًا باختراق أنظمة تسجيل الوفيات في ولاية أخرى، بالإضافة إلى شبكات الأعمال الخاصة والشبكات الحكومية وشبكات الشركات باستخدام بيانات اعتماد مسروقة من أشخاص حقيقيين، ثم حاول بعد ذلك بيع إمكانية الوصول إلى هذه الشبكات على الشبكة المظلمة.