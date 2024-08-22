أمريكي يزيف وفاته لتجنب دفع نفقة طفله.. وعقوبته السجن 6 سنوات

صدر حكم قضائي بحقّ رجل من ولاية كنتاكي الأمريكية بالسجن لأكثر من ست سنوات، بتهمة اختراق سجل الوفيات بولاية أخرى، بتهمة تزييف وفاته في محاولة يائسة لتجنب دفع نفقة إعالة طفله.
ووفق "روسيا اليوم": فقد حُكم على جيسي كيبف "39 عامًا" بالسجن لمدة 81 شهرًا بعد أن أقرّ بأنه مذنب في تهم الاحتيال على الكمبيوتر وسرقة هوية.
وبحسب وزارة العدل: تمكّن كيبف من الوصول إلى نظام تسجيل الوفيات في هاواي باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور مسروقين لطبيب يعيش في ولاية أخرى.
وبمجرد دخوله إلى النظام قام بإنشاء ملف لوفاته؛ حيث قام بتزوير ورقة عمل شهادة وفاة ولاية هاواي، وعيّن نفسه كمصدق طبي للقضية، وشهد على وفاته باستخدام التوقيع الرقمي للطبيب.
ويعني ذلك أنه تم تسجيله كمتوفّى في قواعد بيانات حكومية متعددة.
واعترف "كيبف" بأنه زيّف وفاته "جزئيًّا لتجنب التزاماته المستحقة لدعم الطفل"، واعترف أيضًا باختراق أنظمة تسجيل الوفيات في ولاية أخرى، بالإضافة إلى شبكات الأعمال الخاصة والشبكات الحكومية وشبكات الشركات باستخدام بيانات اعتماد مسروقة من أشخاص حقيقيين، ثم حاول بعد ذلك بيع إمكانية الوصول إلى هذه الشبكات على الشبكة المظلمة.
وأوضح المدّعون العامّون أن فشل "كيبف" في دفع نفقة الطفل والأضرار التي لحقت بأنظمة الكمبيوتر الحكومية والشركات؛ بلغ إجماليها 195.758.65 دولارًا.
وبحسب القانون الفيدرالي: يجب أن يقضي كيبف 85% من مدة عقوبة السجن، وهو ما يعني في هذه الحالة حوالي 69 شهرًا في السجن. وبمجرد إطلاق سراحه سيكون تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات.