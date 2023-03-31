عشرات القتلى والجرحى في انهيار أرضية معبد في الهند

قضى ما لا يقل عن 35 هندوسياً وأُصيب نحو 16 آخرين، بعد انهيار أرضية معبد في الهند، حسبما أفاد مسؤول بالحكومة المحلية.
وسقط الضحايا في بئر محاطة بسلالم تستخدم عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.
وقال مسؤول كبير بالحكومة المحلية لرويترز "أنقذنا 18 شخصاً، وعُثر على 35 قتيلاً بينما أُصيب 16 آخرون".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 75 على الأقل من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ عملوا على مدار اليوم لإزالة الركام، مستخدمين الحبال والسلالم لانتشال من سقطوا في البئر.
وفتحت السلطات تحقيقاً في بالحادث.
وأفاد المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا، بأن عمليات الإنقاذ متواصلة فيما نُقل الناجون إلى المستشفى.