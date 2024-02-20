توجه عالمي لمنع العبارات المضللة على المشروبات الغازية

تعمل الجهات الصحية المختصّة في الولايات المتحدة وأوروبا على تعديل اللوائح المتعلقة ببعض العبارات المستخدمة على المشروبات الغازية المحلاة، وتهدف هذه التعديلات إلى فرض حظر على استخدام العبارات الترويجية المتعلقة بالعناصر الغذائية، نظراً لأنها قد تكون مضللة.
ووفقًا للقواعد الجديدة، لن يُسمح لشركات المشروبات بوضع عبارات مثل "عالٍ أو غني بالعناصر المغذية" أو "غني بفيتامين سي" وغيرهما من العبارات المضللة.
وأشارت تقارير أمريكية إلى أنه سيُطالب صانعو المشروبات الغازية والمحلاة بتقديم معلوماتٍ واقعية واستخدام عبارات صحيحة على العبوات، كما يُتوقع أن تتبع عدة دول في آسيا قرارات مماثلة لمنع صانعي المشروبات من استخدام العبارات المضللة.
وينتظر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد في الولايات المتحدة نهاية العام الجاري، ومع ذلك، ستتاح فترة سماح لتطبيق اللوائح بشكل كامل حتى مطلع عام 2026.
وعلى الرغم من ذلك، سيُسمح في الولايات المتحدة بوضع ملصقات تدّعي أن المشروب "عالٍ" أو "غني" بالعناصر الغذائية، على عبوات المشروبات الغازية الخالية من السكر، شريطة أن يحتوي المشروب على 30% على الأقل من العناصر الغذائية المشار إليها.