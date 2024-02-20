توجه عالمي لمنع العبارات المضللة على المشروبات الغازية

وعلى الرغم من ذلك، سيُسمح في الولايات المتحدة بوضع ملصقات تدّعي أن المشروب "عالٍ" أو "غني" بالعناصر الغذائية، على عبوات المشروبات الغازية الخالية من السكر، شريطة أن يحتوي المشروب على 30% على الأقل من العناصر الغذائية المشار إليها.