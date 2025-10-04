مذنب "ليمن" يقترب من الأرض ويُشاهد في سماء الإمارات

رصد مرصد الختم الفلكي فجر أمس الجمعة مذنبًا لامعًا نسبيًا يُعرف باسم C/2025 A6 (Lemmon)، كان قد اكتُشف في الثالث من يناير الماضي، وكان حينها لا يُرى إلا عبر التلسكوبات الكبيرة، قبل أن يزداد لمعانه تدريجيًا ليصل الآن إلى القدر السادس، مما يجعله قابلًا للرصد من الأماكن المظلمة باستخدام المنظار. ويتوقع أن يزداد سطوعه خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى القدر الثالث، ما يعني إمكانية مشاهدته بالعين المجردة من المواقع البعيدة عن الإضاءة.