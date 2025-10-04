مذنب "ليمن" يقترب من الأرض ويُشاهد في سماء الإمارات
رصد مرصد الختم الفلكي فجر أمس الجمعة مذنبًا لامعًا نسبيًا يُعرف باسم C/2025 A6 (Lemmon)، كان قد اكتُشف في الثالث من يناير الماضي، وكان حينها لا يُرى إلا عبر التلسكوبات الكبيرة، قبل أن يزداد لمعانه تدريجيًا ليصل الآن إلى القدر السادس، مما يجعله قابلًا للرصد من الأماكن المظلمة باستخدام المنظار. ويتوقع أن يزداد سطوعه خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى القدر الثالث، ما يعني إمكانية مشاهدته بالعين المجردة من المواقع البعيدة عن الإضاءة.
وسيقترب المذنب من الأرض في 21 أكتوبر الجاري على مسافة تقارب 90 مليون كيلومتر، ويدور حول الشمس مرة واحدة كل 1350 سنة، وسيبلغ أقرب نقطة من الشمس في 8 نوفمبر المقبل، وفقًا لما أوضحه المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في بيانٍ لـ"سبق".
وقال “عودة”: “يُشاهد المذنب حاليًا في جهة الشرق قبل الفجر، ومع مرور الأيام سيقترب من الشمس ليصبح جرمًا مسائيًا يمكن رؤيته في جهة الغرب بعد غروب الشمس ابتداءً من 15 أكتوبر. وتُعد الفترة ما بين 17 و27 أكتوبر الأنسب لرصده، حيث سيكون في أوج لمعانه، مع ابتعاده النسبي عن الشمس وخلو السماء من ضوء القمر”. وأوضح أن طول ذيل المذنب قد يصل – وفق التصوير الفلكي – إلى ما بين 15 و40 درجة، وهو رقم كبير نسبيًا.
وأضاف أن الصورة المرفقة تم التقاطها بين الساعة 4:10 والساعة 5:00 فجرًا بتوقيت الإمارات بواسطة فريق المرصد المكوّن من خلفان النعيمي، وأسامة غنّام، وأنس محمد، موضحًا أن مدة التعريض بلغت 42 دقيقة من خلال دمج 84 صورة مدة كل منها 30 ثانية، باستخدام تلسكوب كاسر بقطر 4 إنش وكاميرا ملونة مزوّدة بمرشح للتلوث الضوئي. ويظهر المذنب بلون أخضر نتيجة تأين جزيئات الكربون بفعل الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، مع ملاحظة ذيله الممتد على كامل الصورة تقريبًا.