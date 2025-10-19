من كواليس السطو على متحف اللوفر بباريس.. السرقة تمت في 7 دقائق والمجوهرات "لا تُقدّر بثمن"

كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، أن المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر في باريس "لا تُقدّر بثمن".
ووصف نونيز، في حديثه لقناة "فرانس أنتر"، ما شهده اللوفر بـ"السرقة الكبرى"، مضيفًا أن اللصوص دخلوا المتحف من الخارج باستخدام رافعة وُضعت على ظهر شاحنة لدخول "قاعة أبولو"، حيث ركّزوا جهودهم على "خزانتين للعرض".
وأشار إلى أنهم سرقوا "مجوهرات لا تُقدّر بثمن"، موضحًا أن عملية السرقة استغرقت سبع دقائق فقط.
كما أكد وزير الداخلية الفرنسي عدم وقوع إصابات في متحف اللوفر، وقال: "كان من الضروري إجلاء الناس بهدف الحفاظ على الأدلة ليتمكن المحققون من العمل بهدوء".
وأقرّ نونيز بوجود "ضعف كبير في المتاحف الفرنسية"، قائلاً: "لا يمكننا منع كل شيء، لكننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الجناة في أسرع وقت ممكن، وأنا متفائل".
وأضاف: "ليس من المستبعد أن يكون الجناة أجانب".
ووفق التحقيقات الأولية، وقعت عملية السطو ما بين الساعة 9:30 و9:40 صباحًا.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في "سرقة منظمة وتآمر إجرامي لارتكاب جريمة"، وقد أُسند التحقيق إلى "فرقة مكافحة اللصوص" التابعة للشرطة القضائية.
وكشفت صحيفة لوباريزيان أن حركة المرور توقفت حول هرم اللوفر، وأن البوابات على ضفة نهر السين أُغلقت.
كما أعلن متحف اللوفر عبر موقعه الإلكتروني أنه أغلق أبوابه هذا الأحد "لأسباب استثنائية".
وذكر موقع بي إف إم تي في الفرنسي أن اللصوص استولوا على مجوهرات مستهدفين واجهات العرض الخاصة بنابليون وبعض الملوك الفرنسيين قبل أن يلوذوا بالفرار.
وعثرت السلطات الفرنسية على قطعة مجوهرات ثمينة خارج متحف اللوفر في باريس، تبيّن لاحقًا أنها تاج الإمبراطورة أوجيني، أحد أبرز مقتنيات المتحف وأكثرها رمزية في تاريخ الإمبراطورية الفرنسية.
ووفقًا لما نقلته صحيفة Le Parisien، تشير المعلومات الأولية إلى أن التاج تعرّض لكسر جزئي خلال عملية السرقة التي وقعت صباح اليوم الأحد، في حادث أثار صدمة في الأوساط الثقافية الفرنسية والعالمية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عبر منصة "إكس" أن عملية السطو تمت أثناء افتتاح المتحف للزوار، مؤكدة عدم وقوع إصابات، وقالت: "حدثت عملية سطو هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر دون تسجيل أي إصابات، وأنا موجودة حاليًا في المكان برفقة فرق المتحف والشرطة، حيث تجري عمليات المعاينة والتحري".