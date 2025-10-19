من كواليس السطو على متحف اللوفر بباريس.. السرقة تمت في 7 دقائق والمجوهرات "لا تُقدّر بثمن"

ووصف نونيز، في حديثه لقناة "فرانس أنتر"، ما شهده اللوفر بـ"السرقة الكبرى"، مضيفًا أن اللصوص دخلوا المتحف من الخارج باستخدام رافعة وُضعت على ظهر شاحنة لدخول "قاعة أبولو"، حيث ركّزوا جهودهم على "خزانتين للعرض".