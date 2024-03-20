بالفيديو.. لحظة فيضان سد الموجب في الأردن

وفي عام 2013، شهد السد فيضانًا بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج التي هطلت على المنطقة في ذلك العام، ويعتبر وادي الموجب أو كما كان يطلق عليه تاريخياً نهر أرنون المغذي الرئيسي للسد.