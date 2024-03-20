بالفيديو.. لحظة فيضان سد الموجب في الأردن

تسببت غزارة الأمطار في فيضان سد وادي الموجب الواقع جنوب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت وزارة المياه والري.
وحسب موقع "رؤيا" الإخباري، كانت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن قد حذرت من فيضان سد وادي الموجب خلال الساعات المقبلة.
ودعت الوزارة في بيان إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، كما تم اتخاذ الإجراءات كافة مع الجهات المعنية.
ويتأثر الأردن بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال الشرقي من سوريا.
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فإن سد وادي الموجب هو سد مائي يقع في محافظة الكرك جنوب الأردن، والسد مكون من حاجز من النوع الخرساني والترابي المتجانس، وتم البدء في إنشاء السد سنة 1999 وتم إنجاز البناء سنة 2003، وتبلغ السعة التخزينية للسد 30 مليون متر مكعب، ويُستخدم السد لعدة أغراض؛ منها الشرب والصناعة والري.
وفي أوائل عقد 2010، تم تشجير المنطقة المحيطة بالسد كنوع من إضفاء جمالية على المكان المحيط بالسد، والسد كذلك يُستعمل لصيد وتربية الأسماك.
وفي عام 2013، شهد السد فيضانًا بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج التي هطلت على المنطقة في ذلك العام، ويعتبر وادي الموجب أو كما كان يطلق عليه تاريخياً نهر أرنون المغذي الرئيسي للسد.