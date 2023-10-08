"شبّهته بحرب أكتوبر و11 سبتمبر".. صحف إسرائيلية عن هجوم حماس: صادم ومميت ومهين

وكتب: "لا يمكنك المبالغة في تقدير حجم وقوة موجات الصدمة المدوية لهجوم يوم السبت على إسرائيل. هذا هو يوم الغفران عام 1973 مرة أخرى، مع فارق أساسي واحد: الخسائر التي لحقت بإسرائيل في عام 1973 (3 آلاف قتيل) كانت على حساب الجيش. لقد أودى هجوم يوم السبت، الذي من المؤكد أن يتصاعد، بحياة مدنيين، وأرعب بلدًا بأكمله، وكان مهينًا بقدر ما كان مميتًا".