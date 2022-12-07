القاهرة.. الشركات تعدم آلاف الكتاكيت والحكومة تتدخل

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في معرض حديثه عن أزمة الأعلاف في البلاد: "الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع.. فهذه زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات فالدولة ستتدخل بآلياتها".