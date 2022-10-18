فيديو مخيف.. شاهد ما خرج من تحت الماء فجأة وأصاب الصيادين بالرعب

وكان زاك بيلر برفقة والده على متن قاربهما، قرب ساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة، عندما بدأت أسماك صغيرة تتطاير في الهواء، قبل أن يظهر الحوت الأحدب هائل الحجم من تحت الماء، لـ"يطير" هو الآخر.