الكويت تعلن رسميًّا مواعيد ومناطق قطع الكهرباء.. المحطات تئن تحت ارتفاع الحرارة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة في الكويت، الخميس، عن قطعٍ مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد، في ظل عدم قدرة محطات التوليد على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة.