"الطيران المدني": "العقاب الماكر" يؤخر ويحوّل رحلات مطار الكويت

من جهته، أوضح الناطق الرسمي للطيران المدني مدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي، أنه تم إغلاق مدرج المطار لفترة محدودة وفقًا لما تنص عليه إجراءات السلامة الجوية العالمية، بعد رصد تجمع الطيور، حفاظًا على السلامة العامة والحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تتعرض لها الطائرة أو محركاتها عند الإقلاع أو الهبوط، حسب "الراي".