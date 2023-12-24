"الطيران المدني": "العقاب الماكر" يؤخر ويحوّل رحلات مطار الكويت

أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف بالكويت، عماد الجلوي، أن تحويل بعض الرحلات القادمة إلى الكويت وتأخير إقلاع أخرى؛ جاء بعد رصد تجمع للطيور قرب مدرج المطار؛ مما استدعى التعامل وفق إجراءات السلامة المتبعة عالميًّا؛ حفاظًا على المسافرين والطائرات.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن "الجلوي"، أن "الطيران المدني" ستخاطب الجهات المعنية لإيجاد حل لمردم النفايات على طريق الدائري السابع؛ بسبب قربه من المطار، وتأثير ذلك على حركة الطيران؛ مبينًا أن الطيور التي عطلت الحركة سبَبُها المردم.
من جهته، أوضح الناطق الرسمي للطيران المدني مدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي، أنه تم إغلاق مدرج المطار لفترة محدودة وفقًا لما تنص عليه إجراءات السلامة الجوية العالمية، بعد رصد تجمع الطيور، حفاظًا على السلامة العامة والحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تتعرض لها الطائرة أو محركاتها عند الإقلاع أو الهبوط، حسب "الراي".
وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس فريق عدسة البيئة راشد الحجي أن تنقّل طيور "الحدية" من مردم النفايات إلى مزارع الصليبية بالتزامن مع وجود غيوم، وتحليقها المنخفض؛ كان وراء تأثر حركة الطيران؛ حيث بلغ عدد الطيور المحلقة بالمئات.
ونقلت "الراي" عن "الحجي"، قوله: إن طائر الحدية أو الحدأة، من الطيور الشتوية التي تزور الكويت خلال فترة الشتاء، وهي تتنقل كل يوم؛ ولكن لوجود الغيوم والرياح الجنوبية كان هذا التأثير الواضح على حركة الطيران.
ولفت إلى أن هذا الطير يُعتبر من أذكى أنواع العقبان وهو ماكر وذكي ويصعب صيده وماكر في اصطياد الفرائس.
وبيّن أن طيور الحدية تتحرك قبل الغروب لتنتقل من مكان إلى آخر أو بداية فترة الصباح وهذه المشكلة ليس لها حل إلا بإزالة مردم النفايات إلى مكان آخر؛ مشيرًا إلى أن تنقل طيور الحدية في حركة مستمرة للبحث عن الغذاء في المرادم ومزارع الصليبية يضطرها للمرور فوق مطار الكويت.