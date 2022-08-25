اعترف بفشله.. استقالة قائد الشرطة اليابانية على خلفية اغتيال "آبي"

وبحسب الشرطة، أعلن تيتسويا ياماغامي، أنه قتل شينزو آبي؛ لاعتقاده أن رئيس الوزراء السابق كان مرتبطًا بـ"منظمة معينة" كشفت وسائل الإعلام اليابانية لاحقًا أنها "كنيسة التوحيد"، وهي حركة دينية عالمية تأسست في كوريا الجنوبية في خمسينيات القرن الماضي. وكانت والدة ياماغي تنتمي إلى هذه الكنيسة.